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Horóscopo de Acuario de hoy: martes 7 de abril de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 7 de abril en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

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LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Acuario de hoy: martes 7 de abril de 2026
Horóscopo de Acuario de hoy: martes 7 de abril de 2026

Probablemente se sentirá relajado, ya que se ha librado de viejas ataduras y dependencias que siempre lo limitaban cuando debía tomar una determinación.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el martes 7 de abril

  • Amor: En estos días, sepa que su deseo y erotismo se harán presentes en el vínculo amoroso. Aprovéchelos al máximo junto a su alma gemela en la intimidad.
  • Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.
  • Bienestar: Acérquese a la naturaleza, ya que lo hará recuperar la armonía perdida. Organice para esta tarde, una salida al aire libre junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Deje de dar vueltas y encuentre las soluciones precisas a los inconvenientes financieros. Relájese, ya que el resto de los problemas se irán arreglando solos.

  • Amor: Procure contenerse y hágase un tiempo para hablar profundamente con su alma gemela sobre esos temas o actitudes que últimamente tiene y no le agradan.
  • Riqueza: Si se decide a hacer una restructuración en su casa, sepa que será el momento justo para solicitarle a ese familiar una ayuda monetaria. Obtendrá lo que le pida.
  • Bienestar: Cuide su ímpetu, de lo contrario, estará predispuesto a las discusiones. En la noche, tome un baño de inmersión con sales y aceites que lo ayudará a relajarse.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
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