Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 13 de agosto de 2025

Sepa que su inconsciente podría llegar a jugarle una mala pasada. Tenga cuidado con las palabras que elige para expresar lo que siente, ya que podría salir lastimado.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 13 de agosto

Amor: Evite sentirse inconstante e insatisfecho en los sentimientos, de lo contario, la relación fluctuará. Vea que es lo que quiere y evite confundir a su alma gemela.

Riqueza: Gracias a la audacia y el poder que posee podrá desarrollar planes a futuro. No dude y tome esa decisión financiera que tiene entre manos hace meses.

Bienestar: Seguramente se despierte un tanto angustiado, evite asustarse. Realice alguna actividad y durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En esta jornada despertará teniendo una dosis extra de energía, la cual lo ayudará a realizar rápidamente todas sus obligaciones teniendo resultados positivos.

Amor: Fíese por lo que quiere y no por lo que piensa, deje atrás las dudas para seguir a su corazón. Acerque se a esa persona que le quita el sueño hace tiempo.

Riqueza: Sepa que deberá escuchar los consejos de sus compañeros, no sea tan terco. De esta forma, obtendrá información muy valiosa para utilizarla en sus nuevos proyectos.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Evite las comidas con demasiadas calorías y haga ejercicio diario.

