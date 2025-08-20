Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 20 de agosto de 2025

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 20 de agosto

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Tendrá al máximo su agilidad mental y esto le ayudará a expresar sus ideas con claridad. Establezcas metas claras y analice cada uno de sus proyectos.

Bienestar: Deje de negarse y asista a su medico clínico de confianza para hacerse un chequeo. No se olvide que tiene que controlar el colesterol y su peso.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente mostrase más flexible frente a las situaciones que encare. Si se lo propone, de esta forma, se le presentarán muchas oportunidades únicas.

Amor: En caso de tener hijos, intente prestarle mayor atención y comparta más tiempo con ellos cuando esta en su casa. Comprenda que lo extrañan y lo necesitan.

Riqueza: Aprenda a no caer en los engaños de las ofertas. Cuide su presupuesto, caso contrario, no podrá llegar a fin de mes. Compre lo que realmente necesita.

Bienestar: Ya que esta más tiempo en su casa, es el momento optimo para adelgazar y organizarse con las comidas. Encuentre esa dieta que mejor le siente para su vida.

