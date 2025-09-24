Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 24 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 24 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
1 minuto de lectura
Antes de avanzar, primero deberá tener en claro hacia donde quiere llegar. Sepa que contará con el empuje necesario para conquistar todo lo que desee.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el miércoles 24 de septiembre
Amor: Transitará días donde se estará demasiado sensible, este estado lo hará sentir muy dependiente de su enamorado o familia. Busque el apoyo de ellos.
Riqueza: Permítase acompañar por algún compañero de trabajo, ya que podría hallar el apoyo que tanto necesita para terminar su proyecto en un corto plazo.
Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.
Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo llamará. Atiéndalo, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.
Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.
Bienestar: Por mas que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
