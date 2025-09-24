Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 24 de septiembre de 2025

Antes de avanzar, primero deberá tener en claro hacia donde quiere llegar. Sepa que contará con el empuje necesario para conquistar todo lo que desee.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 24 de septiembre

Amor: Transitará días donde se estará demasiado sensible, este estado lo hará sentir muy dependiente de su enamorado o familia. Busque el apoyo de ellos.

Riqueza: Permítase acompañar por algún compañero de trabajo, ya que podría hallar el apoyo que tanto necesita para terminar su proyecto en un corto plazo.

Bienestar: Momento oportuno para abandonar los hábitos negativos que limitan su crecimiento y además alejarse de aquellas personas que le emiten energía negativa.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Intente centrarse y tomar el control de su vida, ya que hace tiempo lo ha perdido por su irresponsabilidad. Caiga en la realidad e intente modificar lo que hace mal.

Amor: Un amigo cercano que hace tiempo que no ve, lo llamará. Atiéndalo, así comparten una charla donde revivirán momentos buenos y malos del pasado.

Riqueza: Anímese y postúlese en esa nueva búsqueda laboral en su empresa. Exponga sus ideas, de lo contrario, perderá oportunidades de crecimiento en lo profesional.

Bienestar: Por mas que se sienta superado, procure no somatizar los problemas. Trate de disminuir el estrés y la tensión con alguna actividad que lo relaje por completo.

