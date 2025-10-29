Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 29 de octubre de 2025

Durante esta jornada la Luna en su propio signo, le hará florecer lo mejor y peor de su personalidad. Intente cuidarse de los cambios de humor repentinos que tendrá.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 29 de octubre

Amor: No presione a su pareja a tomar definiciones apresuradas, intente respetar los tiempos de ella. Demuestre su amor con sinceridad y ternura.

Riqueza: Guíese por su instinto comercial, así podrá conseguir excelentes negocios en esta jornada. Busque todos sus contactos y llámelos para comentarle sobre su proyecto.

Bienestar: Aléjese de los problemas que no lo involucran directamente a usted. Procure liberarse de aquellas personas que lo molestan y no lo dejan en paz.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Modere los excesos en las comida, sino le repercutirá en el sistema digestivo. En caso que le cueste hacerlo solo, busque ayuda en un profesional de la medicina.

Amor: Esta tarde, postergue todos los compromisos profesionales y resérvese todo su tiempo para compartirlo junto a su alma gemela. Invítela a merendar.

Riqueza: Por nada en el mundo, no deje pasar esta oportunidad que se le presentará en esta jornada donde podrá realizar muy buenas transacciones monetarias.

Bienestar: Abandone su vida descontrolada, ya que podría afectar negativamente su energía vital. Descubra alguna actividad que lo conecte con el cuerpo y a su vez lo distienda.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |