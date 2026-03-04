LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 4 de marzo de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del miércoles 4 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente, de lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. Trate de tranquilizarse.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 4 de marzo

Amor: Si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evalúe la situación antes de tomar una decisión de la que puede arrepentirse.

Riqueza: No sea impaciente, trate de encontrar un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato confíe en el consejo que le da su familia que son de su confianza.

Bienestar: Limite la alimentación y ejercite un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y provocarle un problema de salud.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Comprenda que muchas veces las decisiones precipitadas pueden llegar a ser causa de un arrepentimiento futuro. Piense bien antes de actuar para luego no arrepentirse.

Amor: Trate de vivir momentos más divertidos y más apasionantes. Procure abandonar la monotonía con su alma gemela. Intente probar e incursionar cosas nuevas.

Riqueza: No dude e invierta en ese proyecto. Sepa que obtendrá resultados exitosos, ya que estará asociado a una persona cercana a usted y de buena procedencia.

Bienestar: Transitará un día melancólico, ya que será el aniversario de la perdida de ese ser querido. No se reprima, el llanto desahogará su tristeza y se sentirá mejor.

Por Renata Dossi
