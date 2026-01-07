Horóscopo de Acuario de hoy: miércoles 7 de enero de 2026

Debería no permitir que los miedos por frustraciones pasadas le obstaculicen el impulso creativo. Evite detenerse en este momento, en poco tiempo hallará la solución a ese problema.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el miércoles 7 de enero

Amor: Bríndele ternura y compresión a ese familiar que necesita contención emocional. No dude y por la tarde llámelo para ver que es lo que necesita y en que puede ayudarlo.

Riqueza: Sepa que en ese compañero de trabajo puede hallar el apoyo que esta necesitando para terminar su proyecto. Tome contacto con él y pídale ayuda.

Bienestar: Seria bueno que alivie la tensión y busque una manera para descontracturarse. Investigue por la web alguna actividad o técnica que lo relaje.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Sepa que la lucidez mental le permitirá encontrar las soluciones a los problemas. Tendrá que moverse de un lado a otro para resolver esos temas difíciles e insólitos.

Amor: Jornada apta para sincerarse con la persona que ama, trate de expresar sus verdaderos sentimientos. Anímese a dar un paso más si es que se encuentra en pareja.

Riqueza: En poco tiempo, sus ingresos tenderán a incrementarse. Pero deberá controlar sus gastos superfluos, caso contrario, no llegará a ver las ganancias.

Bienestar: Teniendo un buen descanso en las noches, podrá reponer sus fuerzas y recuperar su lucidez mental. No asuma más responsabilidades de las que puede afrontar.

