Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 13 de septiembre de 2025

En caso que deba avanzar, sepa que la revisión del pasado le echará luz sobre los interrogantes del presente que lo persiguen hace varios días.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 13 de septiembre

Amor: No permita que su alma gemela lo presione con una actitud autoritaria, haga valer su postura. Dialoguen correctamente y lleguen a un acuerdo pacifico entre ambos.

Riqueza: Momento para que aumente su compromiso en el trabajo. Sepa que si se compromete aun más, hará que logre alcanzar cada uno de los objetivos deseados.

Bienestar: En caso de sentirse superado este día, seria bueno que no se deje manipular por la ansiedad y la impaciencia. Respire hondo, piense y luego actúe.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Entienda que el éxito no dependerá solo de sus palabras. En este momento, lo primordial será su imagen personal que lo hará destacarse en todo lo que haga.

Amor: Revea ciertas situaciones pendientes que tiene con su familia de hace meses, de lo contrario, terminará en una discusión. Llámelos y charlen sobre el tema.

Riqueza: Pretenda establecer relaciones satisfactorias en el ambiente laboral para poder llegar a sus metas. Intente asociarse a personas que le brinden seguridad.

Bienestar: Seguramente en este día, no se sienta del todo bien anímicamente. No se preocupe, ya que será algo pasajero y con el tiempo va ir desapareciendo.

