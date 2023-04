Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 15 de Abril de 2023

Aprenda que no conseguirá nada, si no empieza a luchar por lo que quiere. No se agote en el intento, siempre los resultados justifican los esfuerzos.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 15 de Abril

Amor: No permita que su mal genio destruya la relación que construyó hace tiempo. Deje de comportarte tan cruel con su alama gemela, ya que podría alejarse de usted.

Riqueza: Solo por este día, ignore los problemas domésticos que están surgiendo en este último tiempo. Esto podría restarle energía en el plano profesional.

Bienestar: Momento para desplegar su creatividad y hacer eso que tanto lo apasiona en su vida. Goce sin culpas del ocio, ya que la diversión será su mejor terapia.

Semana del 12 al 18 de julio para Acuario

Acuario debe cuidarse esta semana de aquellas personas que lo aconsejan sin real interés. Aunque puede que en lo laboral se vea presionado, debe despreocuparse porque en el futuro inmediato habrá abundancia. Para ello, será necesario que produzca cambios que favorezcan su trabajo. En caso de equivocarse, debe actuar rápidamente y evitará consecuencias.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

La Luna en su signo, le dará el dinamismo que tanto ha estado necesitando. No se olvide que debe reflexionar acerca de sus objetivos antes de actuar.

Amor: Si pretende que funcionen mejor las cosas con su alma gemela, debería empezar a exponer los sentimientos que realmente siente y no ocultarlos más.

Riqueza: Defina bien su objetivo antes de ponerlo en práctica. De esta forma, pronto mejorarán los ingresos económicos y le permitirán una mejor calidad de vida.

Bienestar: Haga cambios significativos a su estado físico, pero trate que no le exijan demasiados esfuerzos a su cuerpo. Busque alguna actividad que le agrade.

