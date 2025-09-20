Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 20 de septiembre de 2025

Vivirá una etapa especial donde deberá ordenar cada uno de los pensamientos. Intente tomarse un tiempo esencial para elaborar cada una de sus ideas.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 20 de septiembre

Amor: Prepárese, ya que la Luna en oposición hará sentirlo confundido y con muchas dudas que podrían llegar a empañar el vínculo con su actual pareja.

Riqueza: Deberá enfrentar los cambios de manera acorde al momento económico que se vive. Sea más organizado en su vida profesional, ya que podría cometer algún error.

Bienestar: Probablemente, hoy sus emociones se vean demasiado movilizadas a causa de una situación muy incomoda que deba enfrentar. No caiga en la desesperación.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Haga todo lo que este a su alcance para controlar un poco la impaciencia. A veces la realidad no siempre se ajusta a sus deseos y usted tendrá que aceptarlo.

Amor: Si continua con las peleas y desacuerdos maritales, no permita que otras personas influyan en las decisiones que solo deben ser suyas y de su pareja.

Riqueza: Momento para asumir conscientemente su responsabilidad. Seguramente sus pares aceptarán que lidere el grupo laboral pero no se olvide que usted es el líder.

Bienestar: No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos. Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás.

