Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 22 de noviembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 22 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
Por nada en el mundo, evite postergar los cambios que ya tiene proyectados hace tiempo. Prepárese, ya que hoy será una jornada dedicada para las innovaciones.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el sábado 22 de noviembre
Amor: Sepa que se sentirá mucho mejor si empieza a decirle lo que siente a esa persona que tanto quiere. La relación mejorará a pasos agigantados.
Riqueza: Debería aplicar el sentido común para percibir y concretar un buen negocio del cual obtendrá resultados muy positivos. Piense bien antes de actuar.
Bienestar: Entienda que no le sirve de nada enojándose tanto y solo terminará con dolor de cabeza. Sepa que si se tranquiliza, su salud se lo agradecerá.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Sepa que será el momento justo para que apueste al crecimiento con total libertad. No dude en hacer planes para su futuro, ya que tendrá todo a su favor.
Amor: Sepa que planear una salida con su pareja, será la opción más inteligente para este día. Trate de buscar un lugar para llevarla a cenar y que sea de su agrado.
Riqueza: Hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solo la resolverá con diplomacia. Vaya preparado, de lo contrario, podría salir perjudicado.
Bienestar: Procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Sepa que si no lo hace, en muy poco tiempo se quedará solo.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 17 al 23 de noviembre
- 2
Temporada de Sagitario: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal, según tu signo y ascendente
- 3
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 21 de noviembre?
- 4
Cómo son las personas de Escorpio con las amistades