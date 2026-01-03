Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 3 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 3 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Durante esta jornada, su vida social tomará otro rumbo ya que contará con la presencia de nuevos compromisos. Aproveche ya que su entusiasmo se potenciará.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el sábado 3 de enero
Amor: Intente comentarle a su pareja con naturalidad sus dudas, así podrá alcanzar el entendimiento con su alma gemela. Mantengan un dialogo activo entre ambos.
Riqueza: Teniendo la Luna en oposición, hará que se sienta presionado a dar una respuesta apresurada en el plano profesional. Piense bien antes de definir la situación.
Bienestar: Procure no descuidar la alimentación, trate de almorzar, merendar y cenar como corresponde. Comprenda que comer poco no es cuidarse con la comida.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Deje de temerle al esfuerzo y sea más responsable en la vida. Debería tener presente que los logros muchas veces suelen tardar y requieren de mayor constancia.
Amor: Momento para ponerse en lugar de su pareja e intentar comprenderlo. Mantenga un dialogo tranquilo y pacifico cuando charle con su alma gemela.
Riqueza: Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de si y de esta forma logrará lo que tanto desea.
Bienestar: No se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje.
Otras predicciones para hoy
