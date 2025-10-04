Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 4 de octubre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 4 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Transitará por un período de dudas en las amistades y cierto negativismo con la gente que lo rodea. Momento de conocer gente nueva y cambiar el entorno.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el sábado 4 de octubre
Amor: En este día, el rencor no lo dejarán actuar equilibradamente en la toma de una decisión amorosa. Antes de actuar, relájese y piense con la razón.
Riqueza: Jornada para poner freno a los movimientos financieros y tratar de equilibrar la economía. Por la tarde, realice una lista de todas las deudas que tiene pendientes.
Bienestar: No permita que su energía se agote, solo comprométase hasta donde puede hacerlo. Conserve la postura, de lo contrario, sufrirá contracturas y cefaleas.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Entienda que la clave del éxito será poner en acción sus cualidades más positivas tanto mentales y emocionales en su vida. Intente hacerlo cuanto antes.
Amor: Sepa que la Luna en su signo, lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este transito para expresar lo que siente a esa persona que tanto ama.
Riqueza: Antes de decidirse para hacer una inversión, hágase un tiempo para evaluar los posibles beneficios. En caso que necesite, asesórese con alguien que sepa del tema.
Bienestar: No permita que sus dudas lo paralicen. Transitará por una etapa donde podrá definir su vocación o realizar algunos cambios en su vida personal.
