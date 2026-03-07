Horóscopo de Acuario de hoy: sábado 7 de marzo de 2026

Cuando determine los objetivos, siempre deberá de ante mano fijar lo que realmente quiere en su vida y desearlo con todas sus fuerzas. Céntrese y avance.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el sábado 7 de marzo

Amor: Momento para pensar más en si mismo. Si se encuentra sin pareja, espere a que aparezca esa persona exacta y que lo haga feliz en el amor. No se apure.

Riqueza: Si tiene que firmar un contrato, no será malo que aguarde y se asesore. Busque ayuda en alguna persona de su confianza y avance por el camino correcto.

Bienestar: Aprenda a disfrutar de la calidez de su hogar junto a su familia pero ante todo no se olvide de finalizar con cada una de las tareas cotidianas que adquirió.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.

Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

