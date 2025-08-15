Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 15 de agosto de 2025

Resérvese un par de horas en este día para compartirlas con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. No se quede encerrado.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 15 de agosto

Amor: Limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la Luna en oposición en este día. Trate de relajarse.

Riqueza: Podrá concretar nuevas inversiones, debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Seguramente, su animo se vea afectado por los temas económicos. Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Evite hacer las cosas de forma apurada. Entienda que la prisa y la desesperación no le aseguran nada. Tranquilícese y actúe con mucho cuidado.

Amor: Quite a un lado su orgullo y ego para disfrutar de la compañía de su pareja. Aunque le cueste, intente ser más compañero en la relación de pareja.

Riqueza: Por más que haya finalizado sus tareas laborales y le sobre tiempo utilícelo de manera productiva. Intente adelantar trabajo para la semana.

Bienestar: Haga uso del tiempo libre para la recreación y encuentre usted mismo el estimulo en nuevas actividades. Busque por la web algo de su agrado.

