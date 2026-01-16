Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 16 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 16 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Se sentirá agobiado por sus responsabilidades, déjese ayudar por la gente que lo quiere. Procure aceptar los consejos y recapacitar de los errores cometidos.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el viernes 16 de enero
Amor: Motive sus virtudes para seducir y conquistar a esa persona que tanto le interesa en el lugar donde trabaja. No se sienta inferior, envíele un mensaje.
Riqueza: Prepárese y mantenga los ojos abiertos durante toda la jornada, ya que se podría presentar algún contratiempo que retrase y dificulte sus proyectos económicos.
Bienestar: No permita que la agresividad se apodere de usted fácilmente. Si no se controla, terminará perdiendo lentamente todo lo que consiguió con mucho esfuerzo.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Intente sumergirse en su interior, allí encontrará la tranquilidad que tanto necesita. Etapa para que cultive el bienestar, la tranquilidad y la buena vida.
Amor: Durante este día procure controlar los cambios repentinos de ánimo que esta teniendo últimamente, ya que le afectará negativamente en las relaciones.
Riqueza: Sepa que su experiencia laboral le facilitará lograr buenos aciertos y ser reconocido profesionalmente. Aproveche para demostrar su talento en el ámbito laboral.
Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por la situación que esta viviendo. Durante el día, ira desapareciendo esa sensación de tristeza.
