Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 16 de Septiembre de 2022

Esté preparado, ya que su inseguridad conspirará en contra de todos sus objetivos. Proyecte las metas y trate de cumplirlas de una manera ordenada.

Fechas: 20 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 16 de Septiembre

Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.

Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.

Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que está excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes pues podría padecer lesiones musculares.

Semana del 12 al 18 de julio para Acuario

Urano (regente del ascendente en Acuario) continúa su marcha directa por Tauro, en la base emocional de tu carta natal, y este fin de semana conecta en cuadratura con la Luna (fuente de cuidado del zodíaco) en tu signo. Esta interacción es sutil pero en términos psicológicos ilumina algo que viene pasándote hace un tiempo, algo que se siente como un tironeo, y puede servir para ir detectando cuál es tu posición en el tema. Tip: ¿estás llevando un registro de lo que te pasa?

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

En esta jornada deberá encontrar el equilibrio en su vida. Antes que nada, sepa que deberá determinar cuáles son las prioridades y lo más importante para usted.

Amor: No permita que los celos ajenos le traigan complicaciones en su relación amorosa. Si existe algún problema con su alma gemela, háblelo directamente con ella.

Riqueza: Tiempo oportuno para volcar todas sus iniciativas laborales sobre los nuevos proyectos que se avizoran. Esté preparado y no deje pasar dicha oportunidad.

Bienestar: No lo dude y cómprese aquellos productos de belleza que tanto quiere y no lo hace para no gastar, aproveche de las ofertas on line. Comprenda que el amor propio es muy importante.

