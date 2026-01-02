Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 2 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 2 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
Deje de temerle al esfuerzo y sea más responsable en la vida. Debería tener presente que los logros muchas veces suelen tardar y requieren de mayor constancia.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el viernes 2 de enero
Amor: Momento para ponerse en lugar de su pareja e intentar comprenderlo. Mantenga un dialogo tranquilo y pacifico cuando charle con su alma gemela.
Riqueza: Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional. Recuerde poner todo de si y de esta forma logrará lo que tanto desea.
Bienestar: No se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Siempre que se proponga realizar un cambio en su vida, necesitará ir paso a paso. De esta forma, podrá adaptarse a los mismos sin ningún inconveniente.
Amor: Deje de buscar la felicidad en otras personas, entienda que uno mismo la genera día a día en la vida. No culpe a los demás de sus carencias afectivas.
Riqueza: Si hoy tiene que aceptar una propuesta laboral, ante todo debería escuchar a su voz interior. Piense bien la respuesta antes de dar un si apresurado.
Bienestar: Hace días que esta bastante irritante con la gente que lo rodea, evite dañar los vínculos afectivos. Sepa que en ciertas ocasiones, es mejor callar.
Otras predicciones para hoy
