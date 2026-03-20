Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 20 de marzo de 2026

Verifique como debe utilizar la capacidad para dialogar acerca de los diversos temas que lo inquietan hace meses. Intente buscar la forma y actúe.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 20 de marzo

Amor: Prepárese, ya que una persona se acercará a usted de forma sincera y tierna. Sepa que le conquistará el corazón y seguramente hallará el amor.

Riqueza: Sera un período excelente para cerrar ese trato comercial con esa persona o empresa que hace meses lo tiene dando vueltas. Tome rápido la decisión.

Bienestar: Comenzará el día donde melancolía lo invadirá por completo y se sentirá sin fuerzas. Trate de descansar un poco más y de apoco las cosas mejorarán.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará.

Amor: Si trata de concederle un espacio a la pasión en su vida, su alma gemela se lo agradecerá. Intente demostrarle lo que verdaderamente siente por ella.

Riqueza: Evite utilizar la improvisación en los temas económicos porque el resultado podría ser negativo y tormentoso. Trate de utilizar la inteligencia.

Bienestar: Procure disminuir su irritabilidad y rigidez al relacionarse con su circulo intimo. Sepa que si no lo hace, en muy poco tiempo se quedará solo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |