Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 22 de agosto de 2025

Resérvese un par de horas en este día para compartirlas con sus amigos o seres queridos, ya que se sentirá atraído por la vida social. No se quede encerrado.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 22 de agosto

Amor: Limítese porque podría tener una discusión muy fuerte con su amado, ya que cuenta con la Luna en oposición en este día. Trate de relajarse.

Riqueza: Podrá concretar nuevas inversiones, debido a los cambios que se proyectarán en su actividad laboral. Afiance la paciencia sin perder de vista su objetivo en el ámbito laboral.

Bienestar: Seguramente, su animo se vea afectado por los temas económicos. Pruebe en practicar alguna técnica de relajación, le dará muy buenos beneficios.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Durante este día, ocúpese de sus asuntos y trate de resolverlos. No se empecine en involucrarse en situaciones complicadas que no le atribuyen personalmente.

Amor: Evite mezclar las preocupaciones laborales con su familia o pareja. Ya que podría producirse conflictos, de los cuales le será muy difícil solucionarlos.

Riqueza: Sepa que antes de invertir, debe analizar el estado de sus ingresos y reformular el manejo de los mismo. Piense muy bien que es lo que va a hacer.

Bienestar: Buen momento para emprender una obra de bien y ayudar a gente necesitada. Realice esa donación que hace tiempo tiene ganas y nunca se animo.

