Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Intente conservar una sola dirección y ponga toda su energía en lo que realmente quiere. De esta forma, podrá alcanzar lo que desea con rapidez.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 26 de septiembre

Amor: Sepa que deberá oír sus sentimientos más íntimos antes de tomar decisiones en el marco afectivo. Piense bien antes de tomar una determinación equivocada.

Riqueza: Trate de mantener su posición laboral y aplique su energía en lo que desea. Pronto conseguirá concretar ese proyecto económico que lo tiene acobardado.

Bienestar: Aunque le cueste, debe comenzar a gobernar sus emociones. Comience a mirar la vida con sencillez y aprenda como disfrutar el momento sin sufrir.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Momento para reconsiderarse muchos aspectos de su vida que lo atormentan. No postergue por más tiempo una decisión que determinará su futuro cercano.

Amor: Serán días, donde las relaciones sociales le demandarán mucha más dedicación de la habitual. Prepárese, ya que tendrá demasiadas reuniones para asistir.

Riqueza: Sepa que debe leer detenidamente ese contrato que debe firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. No sea arrebatado.

Bienestar: Intente ejercitar de manera prudente. En caso de haber comenzado el gimnasio en estos días, seria bueno que no pretenda exigir a su físico más de lo que puede.

