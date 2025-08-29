Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 29 de agosto de 2025

Entienda que cualquier exceso lo podría llevar por mal camino del cual le costará volver. Procure vigilar su temperamento y escuche las opiniones de los demás.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 29 de agosto

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Evite desaprovechar esa posibilidad laboral que le brindaron antes de analizarla con más tiempo. Sepa que podría perderse una buena oportunidad profesional.

Bienestar: Si debe enfrentar alguna situación complicada donde haya discordia, trate de no perder el control de sus emociones. Evite desbordarse fácilmente.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Deberá asumir mejor las responsabilidades y determinarse nuevas tácticas dentro del ámbito profesional. Esto, lo ayudará a alcanzar las metas rápidamente.

Amor: Prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana a la cual creía que era su verdadero amigo. Por más que sienta defraudado no se sienta triste.

Riqueza: Cambie los malos hábitos que tiene últimamente en su trabajo. Sea más responsable y tome hoy mismo las decisiones que tiene postergadas hace días.

Bienestar: Sea consciente con la alimentación que esta teniendo últimamente en su vida. Muchos de los exceso podrían provocarle molestias en su organismo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |