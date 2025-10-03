LA NACION

Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 3 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 3 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario

Entienda que la clave del éxito será poner en acción sus cualidades más positivas tanto mentales y emocionales en su vida. Intente hacerlo cuanto antes.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 3 de octubre

Amor: Sepa que la Luna en su signo, lo favorecerá en las relaciones amorosas. Aproveche este transito para expresar lo que siente a esa persona que tanto ama.

Riqueza: Antes de decidirse para hacer una inversión, hágase un tiempo para evaluar los posibles beneficios. En caso que necesite, asesórese con alguien que sepa del tema.

Bienestar: No permita que sus dudas lo paralicen. Transitará por una etapa donde podrá definir su vocación o realizar algunos cambios en su vida personal.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Sera una jornada donde se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir la más conveniente. Relájese y espere a mañana para la determinación.

Amor: Recuerde que hace unos días tuvo una charla muy importante con su pareja. Prepárese, ya que le reclamará esa definición y usted aun no podrá brindársela.

Riqueza: Trate de evitar a esas personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente en su negocio. Ponga atención en su entorno.

Bienestar: A causa de su excesivo trabajo y la falta de descanso, podría ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades.

