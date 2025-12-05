Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 5 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 5 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Acuario
- 1 minuto de lectura'
Aproveche el momento para revalorizar su autoestima y comenzar a desplegar las virtudes con las que cuenta en la vida. Busque algún proyecto que lo motive.
Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero
Qué le espera a Acuario el viernes 5 de diciembre
Amor: Ya que hace días están compartiendo mucho más tiempo juntos, tenga mucha compresión con su alma gemela. Evite atacarse entre ustedes, caso contrario,
Riqueza: Relájese, ya que su intuición lo ayudará a sortear los inconvenientes que puedan llegar a aparecer y finalmente sin esfuerzos podrá lograr sus proyectos con éxito.
Bienestar: Si pretende recuperar en su vida la armonía, deberá realizar una búsqueda espiritual. Intente aumentar la positividad y así encontrará el bienestar.
Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer
Póngase firme, ya que su inseguridad conspirará en contra de sus logros. Momento para planificar las metas y tratar de cumplirlas de una manera ordenada.
Amor: Preparase, ya que una discusión por celos sin sentido podría arruinar el día. Tenga fundamentos antes de hacerle algún reclamo a la persona que ama.
Riqueza: Sepa que no es conveniente que invierta la totalidad de sus ahorros en un proyecto poco claro. Tenga cautela antes de arriesgar su capital, ya que podría arrepentirse.
Bienestar: Entienda que su organismo le esta pidiendo hace tiempo un poco de paz. Necesitará descansar en soledad después de tantas tensiones que absorbió en la semana.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Amor y pasión en diciembre 2025: ¿cómo afecta la energía de los planetas a tu signo del Zodíaco?
- 2
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 1° al 7 de diciembre
- 3
Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el fin de semana del 5 de diciembre?
- 4
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para diciembre 2025