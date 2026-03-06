Horóscopo de Acuario de hoy: viernes 6 de marzo de 2026

Cuando deba dar una opinión de alguna persona, trate de censurar menos y no juzgar a los demás sin conocerlos. Abandone esa posición autoritaria que tiene.

Fechas: 21 de Enero al 19 de Febrero

Qué le espera a Acuario el viernes 6 de marzo

Amor: Si esta distanciado de sus hermanos, intente reunirse con ellos y aclaren las diferencias que existen entre ambos. No deje pasar más el tiempo.

Riqueza: Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio. Procure desenvolverse con firmeza y evalúe las oportunidades que le ofrece el mercado económico.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

Qué decía el horóscopo de Acuario en el día de ayer

Transitará una jornada donde se reencontrará con su natural entusiasmo. Prepárese, ya que será una etapa optima para tomar decisiones importantes.

Amor: Esta noche, tendrá la posibilidad de expresar con espontaneidad y sin inhibiciones su intimidad. La pasión será fundamental para su vínculo amoroso.

Riqueza: Tendrá al máximo su agilidad mental y esto le ayudará a expresar sus ideas con claridad. Establezcas metas claras y analice cada uno de sus proyectos.

Bienestar: Deje de negarse y asista a su medico clínico de confianza para hacerse un chequeo. No se olvide que tiene que controlar el colesterol y su peso.

