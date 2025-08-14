Horóscopo de Aries de hoy: jueves 14 de agosto de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 14 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
- 1 minuto de lectura'
Entienda que el éxito no dependerá solo de sus palabras. En este momento, lo primordial será su imagen personal que lo hará destacarse en todo lo que haga.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el jueves 14 de agosto
Amor: Revea ciertas situaciones pendientes que tiene con su familia de hace meses, de lo contrario, terminará en una discusión. Llámelos y charlen sobre el tema.
Riqueza: Pretenda establecer relaciones satisfactorias en el ambiente laboral para poder llegar a sus metas. Intente asociarse a personas que le brinden seguridad.
Bienestar: Seguramente en este día, no se sienta del todo bien anímicamente. No se preocupe, ya que será algo pasajero y con el tiempo va ir desapareciendo.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
Durante la mañana evite tomar cualquier decisión importante, ya que podría arrepentirse más adelante y sepa que no tendrá retorno. Actúe con cuidado.
Amor: Comprenda que escuchando a ese amigo que siempre lo acompaña en la adversidad, lo ayudará a recapacitar y ver la vida desde otra perspectiva.
Riqueza: Será un período oportuno para las inversiones y los negocios. No se demore pero recuerde que debe utilizar la prudencia cuando tenga que tomar la decisión.
Bienestar: Trate de no abusar de los postres, si no lo hace terminará perjudicando su silueta. Necesitará hacer una dieta y controlar la elección de los alimentos que consume.
