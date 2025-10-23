LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: jueves 23 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 23 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

Horóscopo de Aries de hoy: jueves 23 de octubre de 2025
Horóscopo de Aries de hoy: jueves 23 de octubre de 2025

Por más que las crisis familiares lo incomoden, evite tomar distancia. Sepa que deberá analizar cual es el foco de la situación para poder solucionarlo.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el jueves 23 de octubre

Amor: No ahorre en demostraciones de afecto en el amor. En este día, su alma gemela necesitará una atención muy especial y solo usted podrá brindársela.

Riqueza: Controle las cuentas hogareñas junto a su alama gemela. Sepa que un olvido o gasto innecesario puede producir un desajuste en su presupuesto.

Bienestar: Su mal humor hará que todo su entorno cercano se aleje y ya no comparta sus vivencias y emociones. Contrólelo o en poco tiempo se quedará solo.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

En esta jornada, después de tanto logrará recuperar el tiempo perdido y podrá concretar todas las tareas que le quedaron pendientes en su vida profesional.

Amor: Período para acercarse a su pareja con mucho más afecto y pasión. De esta forma, podrá reconquistar y afianzar el vínculo que tiene con su alma gemela.

Riqueza: Junto a su pareja, realice un equilibrio entre sus ingresos y egresos. Vean en que están gastando de más y así podrá llegar a fin de mes sin tantos problemas.

Bienestar: Debería hacer lo posible para que el nerviosismo de su entorno no lo contagie, de lo contario, alterará su animo y nadie lo soportará en su casa.

