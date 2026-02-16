Horóscopo de Aries de hoy: lunes 16 de febrero de 2026

Prepárese, ya que transitará un día muy complicado. No se involucre en discusiones inútiles y espere a que pase la tormenta para poder dar su opinión.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el lunes 16 de febrero

Amor: Serán días, donde sus relaciones afectivas se verán complicadas. Hoy no es el momento para enfrentar reclamos de su familia, espere tener una mejor oportunidad.

Riqueza: Deje de dudar y acepte las oportunidades que se le presenten. Transitará un momento optimo para invertir en su negocio y hacer transacciones económicas.

Bienestar: Si le han salido mal el chequeo medico que se ha hecho, es el momento justo para cortar con el sedentarismo en su vida. Realice alguna actividad física.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Aproveche que su mente estará activa y podrá incrementar la inteligencia. De esta forma, podrá realizar cualquier actividad sin tener mucho esfuerzo.

Amor: Surgirán conflictos con sus seres queridos, a causa de la falta de apego en el hogar. Evite dispersar sus energías afectivas en otro ámbito.

Riqueza: Vivirá un período de conflictos donde los proyectos se verán estancados con muy poco movimiento. Relájese y espere a que se revierta la situación.

Bienestar: Revise los hábitos alimenticios y haga cambios para mantener su buena salud. Adopte una dieta libre en grasas y pronto conseguirá un excelente estado físico.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |