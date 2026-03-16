Horóscopo de Aries de hoy: lunes 16 de marzo de 2026

Ponga todo su entusiasmo para poder concretar las metas. Ante todo, deberá tener en claro que es lo que quiere realmente y esfuércese por conseguirlo.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el lunes 16 de marzo

Amor: No se sienta culpable pero seria bueno que le ponga algunos límites a los caprichos de sus hijos. Aunque ahora se enojen a futuro se lo agradecerán.

Riqueza: Si surge la posibilidad de una búsqueda interna en su empresa, aproveche ya que cuenta con todas herramientas para postularse a ese cargo que tanto espero.

Bienestar: Seguramente, se despierte un tanto angustiado por una situación que vivo ayer y no fue muy grata. Relájese, ya que durante el día ira desapareciendo esa sensación.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Este preparado, ya que resurgirá la fuerza en su personalidad y se sentirá mas vital. Así, podrá eliminar los sentimientos negativos que ahondan en su interior.

Amor: En poco tiempo, podrá encontrar a esa persona que comparte los mismos intereses que usted. Procure estar atento a toda persona que se acerque a usted.

Riqueza: Abra bien los ojos y utilice su olfato profesional. Probablemente en este día, se le estará presentando una oportunidad comercial muy favorable.

Bienestar: Preocúpese por la salud, ya que hace mucho tiempo que no lo hace. Entienda que nadie más que usted sabe que es lo que realmente le pasa a su organismo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |