Horóscopo de Aries de hoy: lunes 22 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 22 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
Será una jornada donde no sabrá como manejar una situación en la que tendrá que elegir entre dos caminos diferentes. Seguramente, estará un tanto confundido.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el lunes 22 de septiembre
Amor: Este preparado, ya que en estos días atravesará un momento de transformación afectiva que lo afectará de manera interna como externa. Vincúlese con cuidado.
Riqueza: Sepa que si sigue gastando demasiado en cosas que no valen la pena, posiblemente cuando le llegue a su casa el resumen de su tarjeta se arrepienta.
Bienestar: No permita que su capacidad de dar desaparezca, por más que muchas personas que usted creía que eran confiables lo decepcionen una vez más en su vida.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
Cuando intente enfrentar una situación deberá hacer uso de la honestidad y la serenidad. De esta forma, le permitirá lograr todo lo que desee para su vida.
Amor: Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años. Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario.
Riqueza: Evite gastar porque si, ya que a fin de mes lamentará sus gastos superfluos. Adquiera solo aquello que le sea verdaderamente útil y vital para su vida.
Bienestar: La introspección le será de gran utilidad para evitar tensiones perjudiciales para su salud. Trate de tomarse un momento para reflexionar en soledad.
