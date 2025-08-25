LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 25 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

Horóscopo de Aries de hoy: lunes 25 de agosto de 2025

Etapa propicia para abandonar sus aires de grandeza. Intente no mostrar su inseguridad, ya que generará que los demás se alejen de usted sin avisarle.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el lunes 25 de agosto

Amor: Prepárese, ya que la intensidad de su relación amorosa será bastante desmedida. Aunque le parezca raro, entréguese sin someterla a ningún análisis.

Riqueza: Si no se encuentra lo debidamente informado sobre el tema, consulte a ese amigo antes de tomar una decisión financiera que podría salir perjudicado.

Bienestar: Destine el día a descargar tensiones y pasar un hermosos momento junto a su familia en su casa. Busquen alguna película o serie que les agrade y compártanla.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

No dude en agasajar a los que aprecia cuando lo sienta. Recuerde que su hospitalidad lo convierte siempre en un gran anfitrión en su entorno.

Amor: Durante esta tarde, el amor le brindará una grata sorpresa que no se esperaba. No se resista, disfrute de la misma al máximo y sin inhibiciones.

Riqueza: Si necesita asesoramiento, no dude en solicitarlo ya que podría presentarse un inconveniente en el plano material. Consúltele a ese amigo que sabe del tema.

Bienestar: Aprenda a desarrollar su sensibilidad. Opte por una actitud más segura y relajada frente a las situaciones que tiene que enfrentar día a día en su vida.

