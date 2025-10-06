LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: lunes 6 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 6 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

Horóscopo de Aries de hoy: lunes 6 de octubre de 2025

No desaproveche cada unas de las oportunidades que se le presentarán en el ámbito laboral. Su espíritu de lucha y ambición están en su mejor momento.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el lunes 6 de octubre

Amor: Si hace meses que se encuentra solo, alégrese. No se quede encerrado en su casa, ya que pronto aparecerá su enamorado en el lugar menos esperado.

Riqueza: Vaya preparado a su trabajo, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto. Seguramente no este de acuerdo, pero necesitará de su apoyo.

Bienestar: Debe aprender a ver el lado positivo de las cosas, de lo contrario, terminará estresado. Comience a utilizar su tiempo libre para la recreación y el ocio.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Sepa que se acerca una etapa importante en su vida que saldrá bastante beneficiado. Tome el riesgo y permítase guiar por su intuición natural.

Amor: No deje que su pareja se sienta desplazada. Hágale ver que usted la incluye en sus planes futuros, coméntele los proyectos que tiene en su vida.

Riqueza: Anímese y pruebe con esas actividades que no están relacionadas con el ámbito laboral, ya que en poco tiempo podrían llegar a dar frutos económicos.

Bienestar: Entienda que la actividad física es esencial para conservar ágil el cuerpo y mente. Utilice las redes sociales para ejercitar, le hará muy bien.

