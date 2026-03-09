Horóscopo de Aries de hoy: lunes 9 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 9 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
- 1 minuto de lectura'
Debería tener en cuenta las diferentes señales que se le presenten en el día. Muchas de ellas, contendrán la clave que orientará su futuro próximo.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el lunes 9 de marzo
Amor: Si pretende crear lazos más fuertes entre sus amigos, búsquese un tiempo para reunirse con ellos. Entienda que toda relación hay que alimentarla de afecto.
Riqueza: Observe detenidamente ese contrato que tiene que firmar, de lo contrario, podría salir perjudicado sin entender el motivo. En caso que necesite ayuda, búsquela.
Bienestar: Seria oportuno que empiece a descansar más de la cuenta, si es que pretende evitar el agotamiento diario. Aprenda a cuidar mejor su salud.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
Sepa que necesitará trabajar su percepción natural. De esta forma, tendrá más chances para alcanzar todos los éxitos deseados y no cometer ningún error.
Amor: Evite combinar el amor y el trabajo, ya que podría tener conflictos con su entorno y perjudicar su futuro laboral. Sepa que su familia lo necesita.
Riqueza: Su familia transitará un clima tenso por diferentes cuestiones de dinero. Serénense y busquen juntos la solución al problema que están transitando.
Bienestar: No dude en utilizar su tiempo libre para solucionar todos los problemas que lo agobian, pero solo comprométase hasta donde usted pueda hacerlo.
