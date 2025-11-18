LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: martes 18 de noviembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 18 de noviembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el martes 18 de noviembre

Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.

Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Sepa como utilizar su empuje y fuerza de voluntad para poder continuar por el camino que eligió. Sepa que esto lo ayudará en su crecimiento personal.

Amor: Aproveche que su imaginación se movilizará con el único propósito de alcanzar al máximo el placer en la intimidad junto con su enamorado. Explótela al máximo.

Riqueza: Sea precavido, ya que le propondrán algunos negocios demasiado tentadores pero de dudosa procedencia. Procure estudiar cada unos de los detalle y leer la letra chica.

Bienestar: Si se siente demasiado agotado, no se esfuerce por complacer a los demás. No dude y con tiempo trate de cancelar los compromisos que tiene asumidos.

