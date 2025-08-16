Horóscopo de Aries de hoy: sábado 16 de agosto de 2025

Magnifico día para que renuncie a los hábitos pocos favorables que esta teniendo últimamente. Reemplácelos por aquellos que lo benefician realmente.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 16 de agosto

Amor: No se resista a comunicar como se siente últimamente, de lo contrario, seguirá quejándose de que su alma gemela no lo comprende como usted quiere.

Riqueza: Muéstrese dispuesto, ya que su jefe podría ponerlo al frente de ese proyecto que viene gestando hace muchos meses. Prepárese y acepte la propuesta.

Bienestar: Si piensa en recuperar su silueta, la jornada se presenta propicia para iniciar una dieta. Empiece a reducir la ingesta de los dulces y los carbohidratos.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.

Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.

Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.

