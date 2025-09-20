Horóscopo de Aries de hoy: sábado 20 de septiembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del sábado 20 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
Seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán demasiado, evite caer en la desesperación. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas que se propuso.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el sábado 20 de septiembre
Amor: Modifique la costumbre que tiene siempre de comparar a su pareja con otras relaciones pasadas, así jamás logrará formar una relación sólida en el amor.
Riqueza: Obtendrá la oportunidad de conocer gente que le abrirá buenas perspectivas en el plano profesional. Procure estar bien atento a quien se asocia.
Bienestar: Empiece a respetar los tiempos de ocio y dedíquele más tiempo al descanso. Disminuya las tensiones, de lo contrario, podría repercutir en dolores de cabeza.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
Relájese, ya que no habrá ningún obstáculo que pueda detenerlo en este día. La aguda intuición se combinará con su habilidad como estratega y conseguirá lo que desee.
Amor: Intente dejar de forzar a su pareja a tomar definiciones apresuradas, respete sus tiempos. No la involucre en los problemas que usted tiene y lo persiguen.
Riqueza: Si ya cuenta con ese dinero que estaba necesitando, será el momento para tramitar el pago de esa deuda que lo esta preocupando hace varios días y no lo dejaba dormir.
Bienestar: En esta tarde, prepárese y salga de Shopping para comprase eso que tanto anhela. No permita que ninguna de las obligaciones laborales le arruinen la jornada.
