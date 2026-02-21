LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: sábado 21 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del sábado 21 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

Manténgase firme en sus pensamientos. En caso que deba tomar una decisión piénselo bien, ya que puede actuar erróneamente. Avance de manera prudente.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 21 de febrero

Amor: Procure escuchar a sus hijos si se acercan a usted a comentarle algún problema. Será importante, ya que están necesitando de su apoyo y consuelo.

Riqueza: Se darán las condiciones para lograr un asenso a nivel profesional. Anímese a ese nuevo cambio que le están ofreciendo dentro de su empresa hace días.

Bienestar: Por la tarde, huya cuanto antes del trabajo y así podrá compartir un café junto a su amigo que le hará revivir momentos cálidos y gratos.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Resuelva sin falta todos los cuestionamientos que le había quedado sin respuesta en sus pensamientos. Actúe con madurez y todo saldrá correctamente.

Amor: Fase apropiada para revisar los bloqueos personales y abrirse al amor pleno. Si necesita ayuda, saque turno con algún profesional en el tema.

Riqueza: Permita que su intuición tenga la ultima palabra. La Luna en su propio signo, lo protegerá de las inversiones financieras que deba realizar en estos días.

Bienestar: Evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Esto podría repercutirle negativamente en su estado anímico y emocional.

