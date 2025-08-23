Horóscopo de Aries de hoy: sábado 23 de agosto de 2025

Mientras usted se siga negando al triunfo en todos los sentidos, podrían retrasarse o no fluirán como esperaba esas metas que se ha propuesto.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el sábado 23 de agosto

Amor: Recuerde que uno cosecha lo bueno que siembra, préstele más atención a su alma gemela. Si no lo hace, se quedará solo en muy en poco tiempo.

Riqueza: Si llegará a necesitar para cubrir alguna deuda que tiene pendiente, sepa que es un ciclo oportuno para solicitar toda clase de préstamo financiero.

Bienestar: Haga una dieta equilibrada, no se arriesgue a fórmulas mágicas que podría afectar su metabolismo. Ya que con el tiempo podría desencadenarle una problema de salud.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Durante esta jornada, sentirá una gran contradicción entre sus propios deseos y lo que tiene, no se ahogue en ellos. Crea en usted mismo y todo saldrá como esperaba.

Amor: Sepa que la sensualidad con la que contará hoy, lo volverá irresistible. Obtendrá el poder de seducción necesario para lograr su objetivo amoroso.

Riqueza: Caiga en la realidad y ponga en orden los proyectos laborales que fueron postergados. Si tiene que negociar, el mejor recurso será utilizar la diplomacia.

Bienestar: Relájese y deje de preocuparse por lo material, ya que se siente muy agotado. Un buen descanso lo ayudará a reponer sus fuerzas y recuperará su lucidez mental.

