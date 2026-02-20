Horóscopo de Aries de hoy: viernes 20 de febrero de 2026

Resuelva sin falta todos los cuestionamientos que le había quedado sin respuesta en sus pensamientos. Actúe con madurez y todo saldrá correctamente.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el viernes 20 de febrero

Amor: Fase apropiada para revisar los bloqueos personales y abrirse al amor pleno. Si necesita ayuda, saque turno con algún profesional en el tema.

Riqueza: Permita que su intuición tenga la ultima palabra. La Luna en su propio signo, lo protegerá de las inversiones financieras que deba realizar en estos días.

Bienestar: Evite los desgastes nerviosos innecesarios y no discuta por situaciones inútiles. Esto podría repercutirle negativamente en su estado anímico y emocional.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Teniendo la Luna en su signo, esta regenerará toda su energía y vitalidad. Aproveche y utilícela en todos los proyectos nuevos que tiene que encarar.

Amor: Prepárese, ya que vivirá una mala experiencia con una persona cercana a la cual creía que era su verdadero amigo. Por más que sienta defraudado no se sienta triste.

Riqueza: Si alguna persona se acerca usted a pedirle un consejo bríndele su ayuda sin pedirle nada a cambio, ya que en otro momento usted podría necesitar de su ayuda.

Bienestar: Gracias a la fuerza de voluntad con la que cuenta, será el momento ideal para empezar una dieta. Recuerde que le va hacer muy bien para su salud.

