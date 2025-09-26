LA NACION

Horóscopo de Aries de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del viernes 26 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Aries de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025
Horóscopo de Aries de hoy: viernes 26 de septiembre de 2025

Seguramente en esta jornada, se le presentará una situación donde deberá buscar una solución inmediata a ese conflicto. Trate de no involucrarse.

Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril

Qué le espera a Aries el viernes 26 de septiembre

Amor: Mantenga un dialogo activo con su alma gemela, dígale que la necesita mucho y que desea compartir sus emociones. No sea arrogante en el amor.

Riqueza: Deberá priorizar el plano económico en este día, ya que podría surgir algún inconveniente monetario que no se esperaba. Aléjese de las distracciones.

Bienestar: Prepárese, ya que ese estado de confusión mental continuará en el día de hoy. Intente no asustarse y desesperarse, ya que todo pasará rápidamente.

Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer

Seguramente la comunicación con los demás será casi imposible en este día. Dedique más atención al modo de expresar sus ideas y todo mejorará.

Amor: Procure reconciliarse con su alma gemela si es necesario. Piense bien que es lo que quiere y luego vea si le es conveniente terminar esa relación de tantos años.

Riqueza: Hoy su socio podría enfrentarlo a una situación que solo la resolverá con diplomacia. Vaya preparado, de lo contrario, podría salir perjudicado.

Bienestar: Entienda que hacer un viaje de corta distancia a ese lugar que usted quiere, le sentará muy bien a su vida. Sepa que regresará renovado al máximo.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Cómo son los nacidos bajo el signo de Virgo con las amistades: rasgos sociales y personales
    1

    Cómo son los nacidos bajo el signo de Virgo con las amistades: rasgos sociales y personales

  2. ¿Cómo reaccionan las personas de Virgo a las críticas constructivas?
    2

    Así se toman las personas de Virgo las críticas constructivas

  3. ¿Cómo afectará al ascendente el inicio de la temporada de Libra?
    3

    Horóscopo: ¿qué dice tu ascendente para hoy y el último fin de semana de septiembre?

  4. Las predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre
    4

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre

Cargando banners ...