Horóscopo de Aries de hoy: viernes 9 de enero de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del viernes 9 de enero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Aries
Intente definir cuales son las verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no merece tanto atención. No desperdicie mal el tiempo.
Fechas: 21 de Marzo al 20 de Abril
Qué le espera a Aries el viernes 9 de enero
Amor: Facilítele más libertad a su alma gemela, deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Deje de ser tan dominante con las personas que quiere.
Riqueza: Sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene mente hace tiempo y confíe en su propia capacidad. Sepa que tendrá mucho éxito en pocos días.
Bienestar: Relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre actividades vinculadas al arte como el canto, el baile o la pintura. Elija la que más le gusta.
Qué decía el horóscopo de Aries en el día de ayer
No dude en entregarse de lleno a disfrutar de su buena suerte. El día lo sorprenderá con momentos inolvidables, sepa aprovecharlos al máximo.
Amor: Después de tantas idas y vueltas, transitará una etapa de plena felicidad junto a la persona que ama. Valórela como ella se lo merece y demuéstreselo todos los días.
Riqueza: Comprométase aun más con las responsabilidades y organice las tareas, así podrá tenerlas al día. Después de tanto, el terreno laboral se afianzará.
Bienestar: Ponga atención, ya que al tener la Luna en oposición podría llevarlo a cometer algunos excesos que atenten contra su salud física como emocional.
