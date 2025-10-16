LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 16 de octubre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 16 de octubre de 2025

Comenzará el día con suficiente energía para resolver todo lo que sea. Igualmente relájese, ya que ninguna dificultad le parecerá insuperable.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el jueves 16 de octubre

Amor: Procure renovar la relación. Decídase a realizar una cena romántica con su pareja. No postergue ese encuentro romántico por nada en el mundo.

Riqueza: Vea hasta donde quiere llegar con sus ambiciones y defina su situación laboral actual. No fantasee con proyectos imposibles, escuche el consejo de la gente que sabe.

Bienestar: Deje de negarse y asista a su medico clínico de confianza para hacerse un chequeo. No se olvide que tiene que controlar el colesterol y su peso.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Aprenda que siempre hay que mirar hacia delante por más que no equivoquemos. Todo lo que paso ya esta, no se empecine en revisar minuciosamente los detalles.

Amor: Momento para dejarse fluir, ya que la Luna en su signo lo ayudará a expresar su sensualidad al máximo. Conquiste a la persona que tanto le interesa.

Riqueza: Por más que haya finalizado sus tareas y le sobre tiempo, debería intentar adelantar trabajo de mañana. No deje para mañana lo que puede hacer hoy.

Bienestar: En esta mañana, se despertará más cansado que nunca. Intente descansar todo lo que su cuerpo le pide y verá que se sentirá mucho mejor que antes.

