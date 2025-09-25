LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 25 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025
Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 25 de septiembre de 2025

Hoy se despertará con más valentía que la habitual. Exprese las ideas con franqueza, pero deberá cuidarse de no herir los sentimientos ajenos.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el jueves 25 de septiembre

Amor: En este día, no se pierda en sus propios temores. Arriésguese por completo al amor, y así encontrará la felicidad en esa persona que le quita el sueño.

Riqueza: Prepárese, ya que algunos asuntos burocráticos pendientes podrían amargarle el día. Sepa que debe enfrentarlos con cautela y con mucha precisión.

Bienestar: No se quede encerrado en su hogar, sea más aventurero. Si se siente vacío y aburrido, trate de buscar alguna compañía y salga a disfrutar de la noche.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Sera una jornada donde se enfrentará con demasiadas opciones y tendrá que decidir la más conveniente. Relájese y espere a mañana para la determinación.

Amor: Recuerde que hace unos días tuvo una charla muy importante con su pareja. Prepárese, ya que le reclamará esa definición y usted aun no podrá brindársela.

Riqueza: Trate de evitar a esas personas nocivas que trabajan con usted, ya que podrían influir negativamente en su negocio. Ponga atención en su entorno.

Bienestar: A causa de su excesivo trabajo y la falta de descanso, podría ocasionarle algunos problemas de salud debido al estrés. Intente disminuir sus responsabilidades.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Cómo son los nacidos bajo el signo de Virgo con las amistades: rasgos sociales y personales
    1

    Cómo son los nacidos bajo el signo de Virgo con las amistades: rasgos sociales y personales

  2. ¿Cómo reaccionan las personas de Virgo a las críticas constructivas?
    2

    Así se toman las personas de Virgo las críticas constructivas

  3. Las predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre
    3

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de septiembre

  4. Qué te depara en el último eclipse solar del año según tu signo y tu ascendente
    4

    Qué te depara en el último eclipse solar del año según tu signo y tu ascendente

Cargando banners ...