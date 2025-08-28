LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del jueves 28 de agosto en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACIONRenata Dossi
Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 28 de agosto de 2025
Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 28 de agosto de 2025

Será una fase optima para reformar su vida personal. Recuerde que deberá controlar los repentinos cambios de personalidad que afectan a sus relaciones.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el jueves 28 de agosto

Amor: Termine con los miedos internos y comparta lo que le sucede diariamente con sus seres queridos. Intente mantener un diálogo activo con su familia.

Riqueza: Sepa que su familia lo ayudará a tomar esas decisiones económicas complicadas que hace días postergaba por miedo a perder. Pídale un consejo.

Bienestar: Procure cuidarse de los cambios de temperatura que últimamente ha estado sufriendo, ya que podría afectarle las vías respiratorias y recaer con una gripe.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Seria bueno que no se retire y siga adelante con todos los proyectos que tiene en su cabeza. No permita que sus curiosidades inoportunas lo detengan en su avance.

Amor: Aprenda que en toda relaciona amorosa, la sinceridad y la comprensión serán la base para mantener un excelente vínculo con su alma gemela. Póngala en practica.

Riqueza: Momento ideal para detenerse un instante en las razones que lo acarrean a gastar en exceso. Si continua así, terminará endeudado para toda la vida.

Bienestar: Evite alterarse, ya que se sorprenderá por algunos comentarios fuera de lugar de personas muy allegados a usted. Ármese de paciencia y aclare con madurez las cosas.

Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.

Otras predicciones para hoy

Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |

Por Renata Dossi
Más leídas de Horóscopo
  1. Qué significa soñar con una infidelidad
    1

    Qué significa soñar con una infidelidad

  2. Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre
    2

    Los mejores días para cortarse el pelo en septiembre en la Argentina, según el calendario lunar 2025

  3. Las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 25 al 31 de agosto
    3

    Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 25 al 31 de agosto

  4. Las predicciones para la semana del 25 al 31 de agosto
    4

    Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 25 al 31 de agosto

Cargando banners ...