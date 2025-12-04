Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 4 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer
Trate de esforzarse y cambiar su actitud, ya que su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las criticas. Hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro.
Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio
Qué le espera a Cáncer el jueves 4 de diciembre
Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.
Riqueza: Anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando hace varios meses. Etapa donde debe evitar firmar contrato o documentos.
Bienestar: Si hoy cuenta con un poco de tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Lo disfrutará mucho junto a su familia.
Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer
Comprenda que no siempre todo tiene una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno y déjese fluir.
Amor: Se acerca una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Sepa que necesitará dejarse llevar por lo que siente y disfrutar del momento.
Riqueza: Después de tantos problemas, podrá superar todas las barreras laborales que se intercedan frente a usted para alcanzar el crecimiento profesional.
Bienestar: No permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave.
