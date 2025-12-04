Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 4 de diciembre de 2025

Trate de esforzarse y cambiar su actitud, ya que su exceso de orgullo no le permitirá aceptar las criticas. Hoy le darán un consejo que lo beneficiará para su futuro.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el jueves 4 de diciembre

Amor: Surgen algunas situaciones confusas en el plano afectivo. Trate de comunicarse con su familia con serenidad y pida las explicaciones que necesita.

Riqueza: Anímese y deje de dudar en concretar ese negocio que viene postergando hace varios meses. Etapa donde debe evitar firmar contrato o documentos.

Bienestar: Si hoy cuenta con un poco de tiempo libre, debe aprovechar el momento para dedicarlo a las tareas hogareñas. Lo disfrutará mucho junto a su familia.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Comprenda que no siempre todo tiene una explicación racional a todas las situaciones que nos enfrentamos. Disfrute de lo bueno y déjese fluir.

Amor: Se acerca una etapa de reconciliaciones y reencuentros amorosos. Sepa que necesitará dejarse llevar por lo que siente y disfrutar del momento.

Riqueza: Después de tantos problemas, podrá superar todas las barreras laborales que se intercedan frente a usted para alcanzar el crecimiento profesional.

Bienestar: No permita que su energía se agote rápidamente. Intente mejorar la circulación y las articulaciones realizando ejercicios aeróbicos de forma suave.

