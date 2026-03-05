Horóscopo de Cáncer de hoy: jueves 5 de marzo de 2026
Consultá las predicciones astrológicas del jueves 5 de marzo en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer
- 1 minuto de lectura'
Evite los esfuerzos y tómese el tiempo necesario para cumplir con todas sus obligaciones, ya que un cierto estado de indiferencia lo acompañara en el día.
Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio
Qué le espera a Cáncer el jueves 5 de marzo
Amor: Su enamorado se mostrará un tanto resentido, intente remediar la situación a través de una charla madura. Olvide los viejos agravios y restablezcan el vínculo amoroso.
Riqueza: Busque precios y calidad antes de comprar, intente ser más medido con sus gastos. No gaste a cuenta, ya que podría afectarle negativamente a su economía.
Bienestar: Si se encuentra engripado, será importante que guarde cama y tome infusiones que lo ayuden a depurar su organismo. Tome conciencia que esta enfermo.
Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer
Evite que cualquier persona lo bloquee en sus decisiones y ejerza poder sobre su persona. Usted ya es maduro y sabe que hacer sin tener que pedir ayuda a alguien.
Amor: Probablemente, surjan situaciones confusas con su alma gemela. Le será conveniente manejarse con cautela y procure mantener un dialogo activo.
Riqueza: Si estaba pensando en hacer alguna reforma en su casa, hágalo sin dudarlo. No dude en generar esos gastos para embellecer la fachada de su hogar.
Bienestar: Entienda que son días donde debe preocuparse por su salud. Si tiene que mover muebles o cosas pesadas en su hogar, trate de no descuidar las articulaciones.
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 2 al 8 de marzo
- 2
Qué te depara el primer eclipse de Luna llena del año, según tu signo y tu ascendente
- 3
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la semana del 2 al 8 de marzo
- 4
Estos son los cuatro signos del Zodíaco infieles por naturaleza