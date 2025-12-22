LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: lunes 22 de diciembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del lunes 22 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

Transitará un día fuera de lo común donde podrá aplicar su lado más perceptivo y libre. Haga lo que haga, se sentirá esplendido. Nadie podrá opacarlo.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el lunes 22 de diciembre

Amor: Deje de pensar tanto y ame a la persona que tiene a su lado por lo que es realmente. No intente modificarla, cada persona tiene su propia esencia.

Riqueza: Muéstrese más tranquilo en el ámbito laboral. Evite las discusiones y los enfrentamientos con sus compañeros, sea una persona más responsable en su cargo.

Bienestar: Trate de disminuir el consumo de café y carbohidratos en su alimentación, ya que podría tener problemas estomacales. Cambiando su habito, pronto se sentirá mejor.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

No dude en las determinaciones que debe tomar en este momento, ya que luego pueden surgir errores de los que se puede lamentar. Piense bien antes de actuar.

Amor: Debe aplicar todas las herramientas de seducción que tiene, aprovechando que el amor esta cerca suyo. No mire para otro lado, déjese conquistar.

Riqueza: Por más que no haya concretado ese negocio hasta el momento, sepa que va bien encaminado para lograrlo. Solo le falta poner un poco más de energía.

Bienestar: Sepa que deberá apelar a su madurez y aceptar sus tendencias negativas. Intente no culpar a los otros por los problemas que enfrenta todos los días.

