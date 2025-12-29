Horóscopo de Cáncer de hoy: lunes 29 de diciembre de 2025
Consultá las predicciones astrológicas del lunes 29 de diciembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer
- 1 minuto de lectura'
Comenzará el día con suficiente energía para resolver todo lo que sea. Igualmente relájese, ya que ninguna dificultad le parecerá insuperable.
Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio
Qué le espera a Cáncer el lunes 29 de diciembre
Amor: Evite distanciarse de sus afectos por falta de tiempo, debería valorarlos más. Intente demostrarle todos los sentimientos tanto en palabras como en actos.
Riqueza: Prepárese, ya que de a poco los logros irán apareciendo de forma continua y en el determinado tiempo. Una vieja propuesta laboral ha tenido éxito.
Bienestar: Si ha comenzado el gimnasio, ya que esta excedido de peso, procure no exagerar con los ejercicios fuertes ya que podría padecer lesiones musculares.
Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer
Consultá el horóscopo de todos los signos del zodiaco.
Otras predicciones para hoy
Aries | Tauro | Géminis | Cáncer | Leo | Virgo | Sagitario | Libra | Escorpio | Capricornio | Acuario | Piscis |
- 1
Temporada de Capricornio: cómo aprovechar la energía del mes zodiacal según tu signo y tu ascendente
- 2
Horóscopo: las predicciones de Jimena La Torre para la última semana de 2025 y los primeros días de 2026
- 3
Horóscopo chino: las predicciones para la semana del 22 al 28 de diciembre
- 4
Cuándo empieza el Año Nuevo chino 2026