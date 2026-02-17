LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: martes 17 de febrero de 2026

Consultá las predicciones astrológicas del martes 17 de febrero en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

Durante esta jornada, permita que su fantasía se libere y se convierta en la fuente de su inspiración. De esta forma, podrá darle un nuevo orden a su vida.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el martes 17 de febrero

Amor: Será el momento ideal para encontrar el alma gemela, si esta soltero. En caso que ya la haya encontrado, deberá mejorar el vínculo que tiene.

Riqueza: Prepárese, ya que su jefe le planteará nuevas métricas para ese proyecto que comenzaron. Seguramente no este de acuerdo, pero necesitará de su apoyo.

Bienestar: Deje de sumar obligaciones a su vida. Intente liberarse de algunas responsabilidades que no son tan importantes, ya que terminará tensionado.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Intente romper su orgullo y permítase oír las sugerencias de sus amigos aunque le cueste. Con ellos encontrará la solución para cada uno de los conflictos que deba afrontar.

Amor: Mantenga un diálogo pacifico con su enamorado. De esta forma, podrán aclarar y resolver viejos desentendimientos que hubo en la relación de pareja.

Riqueza: No desespere, pero seguramente alguien pretenderá frenar su crecimiento laboral. A pesar de todo, podrá superar sin ningún problema los obstáculos que se interpongan.

Bienestar: Recuerde conservar la lucidez en los momentos que se siente desconcertado. Trate de no dejarse confundir por esos sueños fantasiosos que esta teniendo.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
