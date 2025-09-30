LA NACION

Horóscopo de Cáncer de hoy: martes 30 de septiembre de 2025

Consultá las predicciones astrológicas del martes 30 de septiembre en el trabajo, la salud y el dinero para los nacidos bajo Cáncer

Cuando determine los objetivos, siempre deberá de ante mano fijar lo que realmente quiere en su vida y desearlo con todas sus fuerzas. Céntrese y avance.

Fechas: 22 de Junio al 23 de Julio

Qué le espera a Cáncer el martes 30 de septiembre

Amor: Diga lo que siente y no se arrepienta de sus actos. Sepa que la persona que tiene a su lado muchas veces quiere escuchar cuanto la quiere y que ocupa en su vida.

Riqueza: No pierda más el tiempo y asesórese por un profesional, de esta forma podrá despejar muchas de las dudas que tiene sobre ese inconveniente financiero.

Bienestar: Si tiene que atravesar una situación, este relajado. Si no se encuentra preparado mentalmente, La Luna en oposición podría generarle mal humor.

Qué decía el horóscopo de Cáncer en el día de ayer

Sepa que necesitará utilizar su inteligencia para poder solucionar muchos de los conflictos propios. Momento para dejar a un lado las emociones y ser más racional.

Amor: Vivirá un período difícil con su enamorado, intente no exigirse más de la cuenta. Piense bien que es lo mejor por ambos y traten de charlar sobre el tema.

Riqueza: Concéntrese un poco más en las tareas y deje que los cambios surjan con naturalidad. Procure no apurar el proceso ya que podría arrepentirse.

Bienestar: Suelte las tensiones del pasado, que solo sirven para preocuparlo y ponerlo melancólico. Busque alguna actividad que lo relaje y que ponga su mente en blanco.

Otras predicciones para hoy

Por Renata Dossi
